دبي (الاتحاد)

وقع نادي شباب الأهلي-دبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نخيل العقارية للموسم الجديد، بحضور خليفة سعيد سليمان رئيس اللجنة العليا للدمج، وعلي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، وعدد من ممثلي الشركة وأعضاء اللجنة العليا للدمج، وذلك في المقر الرئيسي لشركة نخيل بدبي.

وأعرب رئيس اللجنة العليا للدمج، عن شكره وتقديره للشراكة الاستراتيجية مع شركة نخيل العقارية، التي تحرص دوماً على دعم الحركة الرياضية في الدولة، والمبادرة في دعم توجهات القيادة الرشيدة نحو رفد المؤسسات الرياضية بكل وسائل التطور والازدهار، وصولاً إلى تمكينها من المنافسة على أعلى المستويات الإقليمية والدولية، ولفت سليمان إلى أن الحركة الرياضية في الإمارات محظوظة بوجود شركات عملاقة مثل نخيل العقارية التي تقوم بدورها في دعم المؤسسات الرياضية، وهو ما وجدناه في نادي شباب الأهلي دبي، مؤكداً بأن مثل هذه الرعايات التسويقية تجسد الطموحات الرامية إلى تحقيق الرؤية الرائدة والشاملة للحكومة الرشيدة نحو الاكتفاء الذاتي للأندية، ومواصلة المسيرة لتعزيز سجل الرياضة الإماراتية بمزيد من الإنجازات القارية والدولية.

من جانبه قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية:«إن نخيل ملتزمة دوماً بمسؤولياتها المجتمعية تجاه مختلف الشرائح والنشاطات في الدولة، إيماناً منها بأهمية دور قطاع المؤسسات والشركات المحلية في دعم المجتمع وتحمل مسؤولياتها نحو ازدهاره ورفاهه»، وأضاف بأن الشراكة الاستراتيجية تندرج ضمن استراتيجية نخيل الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي، لاسيما الرياضي في الدولة، إذ قدم شباب الإمارات دوماً نماذج ناجحة في مختلف النشاطات الرياضية.