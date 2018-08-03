معتز الشامي (دبي)
نفى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، استبعاد عمر عبد الرحمن من المعسكر الخارجي بالنمسا المقام حاليا ويستمر حتى يوم 19 من الشهر الجاري، وأشار الجهاز الفني إلى أن اللاعب طلب الحصول على إجازة قصيرة لمدة 4 أيام لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة، والعودة من جديد مساء غد، ليعود للمشاركة في التدريبات اعتباراً من بعد غد.
وكانت جلسة قد جمعت عموري بالإيطالي زاكيروني مدرب المنتخب، عكست مدى جدية اللاعب في المشاركة ضمن مشوار إعداد الأبيض، حيث استعان اللاعب بمدرب خاص للحفاظ على لياقته البدنية طوال يوليو الماضي، وسيغيب عموري عن المباراة الأولى التي يخوضها الأبيض غدا، بينما سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة الثانية الأربعاء المقبل.
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وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني للمنتخب وضع خطة اعداد شاملة لتجهيز اللاعبين خلال فترة 4 أشهر فقط، وتبدأ فعليا بداية من تجمع سبتمبر المقبل، والذي سيشهد الارتفاع التدريجي بالمستوى الفني، وقوة المباريات الدولية الودية، حيث سيلتقي منتخبنا كلا من ترينداد وتوباجو يوم 6 سبتمبر، ومنتخب لاوس يوم 11 من ذات الشهر، وذلك خلال معسكر الأبيض في إسبانيا، فيما يزيد جهاز المنتخب من قوة المنتخبات في مواجهاته الودية بتجمع أكتوبر والذي يقام أيضا في اسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 16 من ذات الشهر، ثم يلتقي هندوراس، 11 أكتوبر، وفنزويلا يوم 16 أكتوبر.
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ويكثف الجهاز الفني خلال التجمع الحالي، التدريبات التكتيكية، عبر الاستقرار على طريقة اللعب الأنسب والتي ستكون مزيجا بين طريقة 3-4-2-1وطريقة 4-2-3-1، حيث لن يعتمد زاكيروني على طريقة 3-4-3 وحدها، والتي سبق وطبقها في بعض المباريات الودية منذ توليه المسؤولية في أكتوبر من العام الماضي، حيث شهدت انتقادات بعض أصحاب الرأي الفني، وقد استهل الجهاز الفني تجمعه الحالي بالنمسا، باجتماع شامل بلاعبي الأبيض، طالب خلاله زاكيروني من الجميع، ضرورة التركيز في التدريبات، وأن يقدم كل لاعب 200% من مجهوده خلال التجمع الحالي وقادم التجمعات لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، ووعد زاكيروني الجميع بالحصول على فرص متساوية خلال المباريات الودية، عبر محطات الإعداد المختلفة، وسيكون اختيار الجهاز مبنياً على انتقاء أنسب العناصر، وأكثرهم التزاما بالتعليمات، وبذلا للجهد داخل أرض الملعب.
على الجانب الآخر، انتظم الحارس خالد السناني في تدريبات المنتخب أمس، بعدما تم استدعاؤه ليكون بديلا للحارس علي خصيف الذي تم استبعاده بداعي الاصابة، ويشارك في تدريبات اليوم 19 لاعبا هم: فهد محمد الظنحاني، مهند العنزي، محمد أحمد، محمد مرزوق، محمود خميس، محمد برغش، الحسن صالح، خليفة مبارك، وليد عباس، أحمد برمان، خميس إسماعيل، علي سالمين، سيف راشد، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، علي مبخوت، أحمد خليل وسعيد جاسم، خالد السناني، وينتظر أن يلتحق صباح الغد خماسي العين إسماعيل أحمد، ريان يسلم، خالد عيسى، بندر الأحبابي، عامر عبد الرحمن، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام وفاق سطيف في إياب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، والتي تقام مساء اليوم.