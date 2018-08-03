أميركا تتهم روسيا بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

رويترز

اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي روسيا، اليوم الجمعة، بانتهاك العقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على كوريا الشمالية. وأشارت هيلي إلى تقارير "موثوق بها" تفيد بأن موسكو تمنح تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين.

وقالت السفيرة الأميركية، في بيان "التقارير الموثوق بها عن انتهاك روسيا لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عمال كوريا الشمالية الذين يعملون في الخارج مزعجة للغاية... لا يمكن لروسيا أن تدعم العقوبات بالكلام في مجلس الأمن ثم تنتهكها بالأفعال".

من جهة أخرى، قال دبلوماسيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت من لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي إدراج بنك روسي ومصرفي كوري شمالي مقيم في موسكو وشركتين تعملان كواجهة لبنك الصرف الأجنبي الرئيسي لبيونجيانج على قائمة سوداء للجنة.

تتماشى قائمة الأفراد والكيانات المقترح إدراجها مع عقوبات جديدة أعلنتها الخزانة الأميركية في وقت سابق اليوم.

ويتعين موافقة لجنة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مثل تلك الطلبات. وسبق أن أدرج المجلس بنك الصرف الأجنبي الرئيسي لكوريا الشمالية، بنك التجارة الخارجية، على القائمة السوداء في أغسطس الماضي.