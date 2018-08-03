«سيتي» يمدد عقد خيسوس حتى 2023

لندن (أ ف ب)

وقع المهاجم الدولي البرازيلي جابريال خيسوس عقداً جديداً يبقيه مع فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حتى عام 2023 بحسب ما كشف الأخير أمس في موقعه الرسمي.

والتحق البرازيلي البالغ 21 عاماً بفريق سيتي في يناير 2017، قادماً من بالميراس بعقد يمتد حتى 2021 مقابل 33 مليون يورو، إضافة إلى الحوافز والمكافآت.

ونقل سيتي عن خيسوس الذي كان مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، حيث انتهى مشوار «السيليساو» في ربع النهائي على يد بلجيكا، قوله: أريد أن أتوجه بالشكر للمشجعين على الترحيب الذي حظيت به والطريقة الجيدة التي عاملوني بها.

وتابع صاحب 24 هدفاً في 53 مباراة خاضها بقميص بطل الدوري الممتاز: بإمكاني القول، إنه كان أفضل قرار في حياتي بأن أنتقل إلى مانشستر سيتي لأني بوجودي هنا، أنا أتطور كمحترف وشخص، كاشفاً أن المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا لعب دوراً مهماً بالتوقيع معه، وإدارة النادي أيضاً.

وقال: سيتي نادٍ هائل ويكبر يوماً بعد يوم، وأريد أن أقول شكراً على كل شيء، أتمنى مواصلة إسعاد المشجعين.

بدوره، قال مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيجيرشتاين: جابريال هو من دون شك أحد أفضل المهاجمين الشبان في العالم، وبالتالي أن يلتزم بمستقبله مع سيتي، فذلك يشكل دفعاً كبيراً بالنسبة لنا.