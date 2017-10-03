راشد عبدالله: «الإضاءة الجديدة» وضعتنا في مصاف الملاعب العالمية

عبدالله عامر (العين)

دشن استاد هزاع بن زايد، والحاصل على جائزة أفضل استاد في العالم وجائزة أفضل تصميم لملاعب الكرة العالمية بعد افتتاحه في 24 يناير 2014، تقنية الإضاءة الأحدث في العالم والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في المباراة الأخيرة للعين أمام شباب الأهلي - دبي، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

ويأتي التدشين ضمن خطة مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير وتأهيل الملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات البطولات العالمية في أبوظبي، يذكر بأن نظام الإضاءة الجديد، والذي قامت بتركيبه شركة عالمية، يعتبر من أحدث التقنيات الخاصة بالملاعب على مستوى العالم، ويوجد في أكبر الملاعب مثل استاد الإمارات في لندن، وأليانز أرينا وأمستردام أرينا.

وتقدم راشد عبدالله علي، مدير استاد هزاع بن زايد ومدير الاستثمار والشؤون التجارية بشركة نادي العين للاستثمار، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة الإماراتية لتطوير منشآتها والاهتمام بها في سبيل تطور القطاع الرياضي.

وأكد مدير استاد هزاع بن زايد أن استخدام النظام الحديث للإنارة المتلازمة، والذي حضر في مباراة الفريق الأخيرة وبصورة متناسقة مع الموسيقا يساعد وبشكل كبير في زيادة الحماس الجماهيري في المباريات، موضحاً أن هذا النظام جاء بناء على متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، حيث إن هذا النظام يساعد على استخدام أحدث التقنيات في نقل الصورة للمشاهد عبر الشاشات باستخدام نظام 4 K، وهو ما أوصل تصنيف الاستاد من جهة الإضاءة لدرجة 3500 لكس مقياس ضوئي ويطابق معايير «FIFA CLASS IV»، وهي أعلى درجات التصنيف الخاصة بالملاعب عالمياً.

وأوضح راشد عبدالله أن إنجاز العمل في الاستاد تم في وقت قياسي بلغ 19 يوماً لتركيب 318 كشاف LED، مع استخدام أحدث معايير الأمن والسلامة أثناء العمل الذي قام به فريق عمل متخصص جاء من بريطانيا لكي يخرج بهذه الصورة التي شاهدها الجميع.

وقال مدير الاستثمار والشؤون التجارية بشركة نادي العين للاستثمار، إن هذا المشروع يعتبر جزءاً من عدة مشاريع قادمة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة، والتي ستكون انطلاقتها مع المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في 6 ديسمبر المقبل بلقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتقدم راشد عبدالله بالشكر لرئيس شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، وإلى حمد بن نخيرات العامري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على متابعتهما الدائمة للقطاع الاستثماري، والتجهيزات الخاصة بالاستاد الذي بات جاهزاً لاستضافة أكبر الأحداث العالمية.