1110 حالات إجمالي عمليات القيد والتسجيل في «الميركاتو الصيفي»

معتز الشامي ووليد فاروق (دبي)

سجل نادي شباب الأهلي السنغالي موسى سو، بدلاً من الأرجنتيني توماس، قبل دقائق من إغلاق باب القيد الصيفي مساء أمس، كما سجل نادي العين إبراهيما دياكيه في قائمته للموسم الجاري، وسجل نادي النصر اللاعب الإيطالي ماورو زاراتي، بينما كان نادي الظفرة قد قام بقيد محمد عبد الله الحمادي قادماً من رديف الجزيرة.

وأغلق باب القيد في الخامسة من مساء أمس، معلناً انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، والتي استمرت لمدة 84 يوماً.

وأفادت المحامية عائشة الطنيجي، عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بإغلاق باب الانتقالات الصيفية لموسم 2017/‏‏‏ 2018، التي شملت (1110) لاعبين، بمختلف الدراجات والمراحل السنية تنوعت بين تسجيل واستبدال وإعارة.

وأضافت الطنيجي: «تعاونت الأندية مع اللجنة في عمليات التسجيل والاستبدال، وكان هناك وعي من جميع الأندية، حيث قامت بإجراءاتها في وقت مبكر، وأشارت عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إلى أن اليوم الأخير شهد إجراء (44) عملية، بواقع معاملتي استبدال، و(7) انتقالات، و(4) إعارات، و(31) تسجيلاً.