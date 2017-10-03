إطلاق البرنامج التطوعي لمونديال الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، البرنامج التطوعي للبطولة، الذي يسعى لاستقطاب أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات، وتدريبهم للقيام بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تكسبهم خبرة المشاركة في بطولة كروية عالمية، وتمكنهم من المساهمة في إنجاح استضافة الإمارات لنسخة جديدة مميزة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في مدينتي أبوظبي والعين.

بدأ البرنامج في تلقي طلبات المتطوعين في البطولة من خلال منصة «متطوعين. إمارات» عبر الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae، حيث يعد البرنامج التطوعي للبطولة أحد أكبر مبادرات استقطاب المتطوعين في الدولة، ويتيح للأشخاص كافة، البالغة أعمارهم 16 عاماً فما فوق، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، فرص التطوع في المجالات العديدة المتاحة بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الثقافية أو الجنسية، وذلك عبر التسجيل كمتطوعين في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري.

وأكد عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية، أن إطلاق البرنامج التطوعي للبطولة يشكل فرصةً مميزة للمتطوعين ليكونوا جزءاً فعالاً من حدث رياضي عالمي، ويكتسبوا مهارات وخبرات قيمّة، عبر التعامل مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم.