«دراجات الإمارات» إلى تايلاند للمشاركة في كأس آسيا للمضمار

الشارقة (الاتحاد)

يغادر صباح اليوم منتخبنا للكبار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار، التي تقام منافساتها في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها نخبة من أفضل نجوم القارة الآسيوية.

يترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، وتضم بعثة منتخبنا الوطني مدير المنتخبات علي سعيد الوالي، والمدرب شريف عبد الله، والإداري معاذ المنصوري، والفني أحمد معيوف، والمعالج جون، وخمسة دراجين بقيادة النجم يوسف محمد ميرزا ومعه أحمد المنصوري وماجد البلوشي ومحمد المنصوري ومحمد المروي.

ويسعى منتخبنا إلى إضافة إنجازات جديدة على المستوى القاري بعد نجاح قائد المنتخب يوسف ميرزا في الفوز برونزية آسيا للصالات التي أقيمت مؤخراً في عشق آباد.