الذهب عند أدنى مستوى منذ مارس 2017

لندن (رويترز)

انخفض الذهب لأدنى مستوياته في نحو 17 شهراً أمس، بفعل ارتفاع الدولار، مصحوباً بانخفاض العملة الصينية، فيما يتوقع بعض المحللين تراجعاً أكبر للمعدن الأصفر. وبحلول الساعة 09.41 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية من دون تغير يذكر عند 1207.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 مارس من العام الماضي عند 1204 دولارات للأوقية. وفي الأسبوع، انخفض الذهب نحو 1.4%. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1215.70 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسة، وتجاوز أعلى مستوياته في 14 شهراً مقابل اليوان الصيني، في الوقت الذي دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين العملة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 15.32 دولار للأوقية، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة خسائر تتكبدها منذ أواخر عام 2000 على الأقل.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 823.49 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 914.50 دولار للأوقية.