«شراع 43» يصل محطة الختام في دبي السبت

دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي، وذلك ضمن روزنامة الموسم، وأصدرت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني لإقامة السباق، حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل في مقر النادي وعبر لجنة السباقات في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية يومياً حتى الخامسة عصر الخميس المقبل.
حددت اللجنة المنظمة الساعة الواحدة من ظهر السبت المقبل كآخر موعد لوصول القوارب المشاركة إلى خط البداية تأهباً واستعداداً لبداية السباق، والذي حدد لبدايته الساعة الثانية باتجاه خط النهاية حيث سيتحدد شكل المسار بعد الاطلاع ومتابعة حالة البحر والنشرة الجوية.
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