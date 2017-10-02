«شراع 43» يصل محطة الختام في دبي السبت

دبي (الاتحاد)

‬ينظم ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬‬السبت ‬المقبل ‬سباق ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬43 ‬قدماً، ‬الجولة ‬الثالثة ‬والختامية ‬من ‬بطولة ‬دبي، ‬وذلك ‬ضمن ‬روزنامة ‬ ‬الموسم، وأصدرت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬البرنامج ‬الزمني ‬لإقامة ‬السباق، ‬حيث ‬أعلنت ‬عن ‬فتح ‬باب ‬التسجيل ‬في ‬مقر ‬النادي ‬وعبر ‬لجنة ‬السباقات ‬في ‬نادي ‬أبوظبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬يومياً ‬حتى ‬الخامسة ‬عصر ‬الخميس ‬المقبل.

حددت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬الساعة ‬الواحدة ‬من ‬ظهر ‬‬السبت ‬المقبل ‬كآخر ‬موعد ‬لوصول ‬القوارب ‬المشاركة ‬إلى ‬خط ‬البداية ‬تأهباً ‬واستعداداً ‬لبداية ‬السباق، ‬والذي ‬حدد ‬لبدايته ‬الساعة ‬الثانية ‬باتجاه ‬خط ‬النهاية ‬حيث ‬سيتحدد ‬شكل ‬المسار ‬بعد ‬الاطلاع ‬ومتابعة ‬حالة ‬البحر ‬والنشرة ‬الجوية.