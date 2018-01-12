«فيات كرايسلر» تستدعي 1.4 مليون مركبة

روم (د ب أ)

أعلنت شركة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات، أمس الأول، استدعاء أكثر من 1.4 مليون شاحنة خفيفة طراز «رام» في الولايات المتحدة وكندا، لإصلاح خلل في الباب الخلفي للشاحنة.

تشمل عملية الاستدعاء التي أطلقتها «فيات كرايسلر» بشكل طوعي الطرز «رام 1500»، و«رام 2500»، و«رام 3500»، المنتجة خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وبحسب الشركة، فإن الباب الخلفي للشاحنات المستدعاة، والتي يتم إغلاقها كهربائياً، يمكن أن ينفتح أثناء سير الشاحنة. وفي حالة انفتاح الباب أثناء السير، فإن أي شحنة موجودة داخل الصندوق، يمكن أن تسقط على الطريق، وتسبب حوادث.