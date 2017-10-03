أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق المرحباني للبوانيش، حتى مساء بعد غد الخميس على أن يقام السباق الجمعة المقبل على كورنيش العاصمة.

ومن المنتظر أن يصل عدد المشاركين إلى 50 بانوشاً تراثياً بمجموع ما يقرب من 200 بحار، ويعد السباق الثاني لهذه الفئة، وهي الفئة التي تؤهل البحارة للمشاركة في الفئات الكبرى.

ينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ورصد النادي جوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم سيتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الأولى.

من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري الدعوة إلى البحارة بمختلف الأعمار للمشاركة في منافسات سباق المرحباني، مؤكداً أن فئة البوانيش تتميز بأنها ذات خصوصية بالغة بين أهل البحر، خاصة أنها لا تحتاج للعديد من البحارة، وطالب المهيري البحارة بالالتزام باللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن جميع المحامل المشاركة سوف تخضع لفحص فني خاص بالقياسات الخاصة بكل محمل.