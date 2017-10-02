10 آلاف درهم جائزة بطل «العين للفيزيك»

العين (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العين لبناء الأجسام (الفيزيك)، التي ستنطلق الجمعة المقبل في مسرح بلدية مدينة العين، بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن غلق باب التسجيل بالرسوم المخفضة مساء اليوم، على أن تواصل التسجيل حتى مساء الخميس المقبل بالرسوم الرسمية المعلن عنها سابقاً، وأعلن عصام البيوك مدير البطولة عن اعتماد الجوائز التي سيتم منحها للفائزين الأوائل، حيث سينال اللاعب الفائز بلقب بطل الأبطال على مكافأة مادية قدرها 10 آلاف درهم.

وتشتمل المنافسات على الشباب دون 23 عاماً والرجال والمستر فوق 35 سنة ومصل فيزيك والفئة التنافسية المفتوحة وبطل الأبطال، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الستة الأوائل، ويحصل كل فائز على كأس وميدالية وشهادة مركز، كما ستقدم شركة سايتك رعاية لمدة سنة لبطل الأبطال لكل من صاحب المركز الأول والثاني والثالث، ويحصل أصحاب المراكز من الرابع إلى الثامن في مسابقة بطل الأبطال على رعاية لمدة ثلاثة شهور من قبل شركة بيج آند فت وشركة فت آند مصل، وطلبت اللجنة المنظمة من المشاركين الحضور مساء بعد غد الخميس، لتثبيت المشاركة، وذلك بمقر اللجنة المنظمة في فندق ألوفت العين.