الصين تهدد بفرض رسوم جديدة على بضائع أميركية بـ60 مليار دولار

بكين (أ ف ب، رويترز)

أكدت الصين أمس، استعدادها لفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أميركيّة مستوردة بقيمة 60 مليار دولار في السنة، في وقت تشدد واشنطن الضغوط على بكين ما يهدد بتصعيد الخلاف التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان أن تطبيق هذه الرسوم الجمركية المشددة الجديدة «رهن بتحركات الولايات المتحدة»، مشيرة إلى تهديدات البيت الأبيض الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه العجز التجاري الأميركي 7.3% في يونيو، الأعلى منذ 19 شهراً.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي أمس بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، إن بكين ترغب في حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة بينهما، لكنه أضاف أنهما لم يبحثا الحرب التجارية بين بلديهما بتفصيل شديد.