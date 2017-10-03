حكيمي.. هدية «لا فابريكا»

القاهرة (الاتحاد)

لا يتوقف الداهية الفرنسي زين الدين زيدان، عن تقديم المفاجآت سواء تكتيكية أو اكتشاف المواهب الجديدة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية في ريال مدريد، فبعدما أعاد البريق لإيسكو ومنح أسينسيو الفرصة للتألق وأهداهما إلى منتخب «لاروخا»، وكما فعل مع كاسيميرو وراقصي السامبا، جاءت هدية زيزو هذه المرة لتسعد العرب بعد منحه المغربي أشرف حكيمي فرصة اللعب مع الفريق الملكي، في أول 90 دقيقة رسمية له أمام إسبانيول، ليصبح حكيمي أول لاعب عربي يدافع عن ألوان قميص «الميرنجي» عبر التاريخ.

وقام زيدان بتصعيد الظهير الأيمن المغربي من فريق الرديف إلى صفوف الفريق الأول في الموسم الماضي، وشارك في كأس الأبطال الدولية الودية في العام الماضي، حيث لعب أمام باريس سان جيرمان قبل أن يعود إلى صفوف الفريق الثاني مرة أخرى، ليشارك معه في دوري الدرجة الثالثة هناك، إذ لعب 28 مباراة كان أساسياً في 26 منها وأحرز هدفاً واحداً، ليعيده زيزو إلى صفوف الفريق الأول في الموسم الحالي.

صاحب الـ18 عاماً ظهر على مقاعد البدلاء هذا الموسم 3 مرات، الأولى أمام ريال سوسيداد والثانية في مواجهة ديبورتيو ألافيس في الليجا ثم مباراة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، قبل أن يدفع به زيزو كأساسي أمام إسبانيول، وكان قد شارك في اللقاء الاستعراضي أمام نجوم الدوري الأميركي في أغسطس الماضي، حيث لعب أساسياً لمدة 61 دقيقة، ولعب أيضاً في بطولة الكأس الوطني الأميركي ثم أمام فيورنتينا ودياً قبل انطلاق الموسم.

حكيمي ارتدى قميص المنتخبات المغربية تحت 17 و20 ثم 23 عاماً، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول في العام الماضي، وشارك مؤخراً مع أسود الأطلس في مواجهتي مالي ذهاباً وإياباً في تصفيات مونديال روسيا 2018، كما أحرز هدفه الدولي الأول في شباك مالي في الأول من سبتمبر الماضي، خلال فوز المنتخب المغربي بنصف درزن من الأهداف.

جدير بالذكر أن حكيمي وُلِدَ بمدريد في الرابع من نوفمبر 1998، ويبلغ طوله 179 سم، وترعرع منذ الثامنة من عمره في أكاديمية ناشئي ريال مدريد المعروفة باسم، لا فابريكا، وفي تصريحات تليفزيونية تلت مباراته الأولى قال حكيمي إن زيدان اتصل به هاتفياً ليخبره بأنه سيكون أساسياً أمام إسبانيول، وهو أمر أسعدني للغاية، لقد حلمت به كثيراً وهو يوم لن ينسى، ومن جانبه عبر زيزو عن سعادته بأداء حكيمي الذي وصفه بأنه كان جيداً.