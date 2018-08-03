"التحالف": هناك أدلة على استهداف الحوثيين للمدنيين في الحديدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، إن ثمة أدلة على تورط مليشيا الحوثي الموالية لإيران في استهداف المدنيين في مدينة الحديدة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن مليشيا الحوثي قتلت مدنيين في قصف مستشفى بالحديدة باستهدفها لمستشفى "الثورة" وسوق السمك في الحديدة.

وأعرب التحالف عن استنكاره استهداف المليشيا الانقلابية للمستشفى الثورة وسوق السمك.

وأضاف المالكي "طورنا قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني، وهدفنا الاستراتجي هو إعادة الشرعية لليمن".

وأكد أن المالكي أن سيطرة المليشيا على الساحل الغربي وخاصة مدينة الحديدة تضر بالشعب اليمني والمجتمع الدولي.