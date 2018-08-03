السلة المالية للحوثيين.. إرهاب مكتمل الأركان

رعد الريمي (عدن)

يخطئ من يعتقد أن بداية الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي في اليمن بدأت منذ اندلاع حرب التمرد الأولى ضد الحكومة عام 2004، بل يعود إلى عقود طويلة قبل هذا التاريخ.

ويرى مراقبون أن الدعم الإيراني للحوثي بدأ بالتوازي مع إنشاء ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في لبنان، والذي كان الهدف منه واضحاً، وهو تهديد أمن دول الخليج التي تقف حجر عثرة بل وشوكة في وجه المد الفارسي.

وعملت إيران منذ وقت مبكر على إيجاد ميليشيات موالية لها من خلال دعم جماعة الحوثيين، أو من تطلق عليهم «أنصار الله» في اليمن، لتبرز بعد ذلك الأحلام الإمبراطورية الفارسية التوسعية.

واستخدمت إيران في سبيل ذلك اللعب على وتر الفتنة الطائفية، وإطلاق عواصف التعصب المذهبي، ودعم ميليشيات تخريبية متمردة في دول المنطقة لتحقيق أهدافها على بحر من الدماء والدمار.