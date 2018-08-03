معارضة زيمبابوي ترفض فوز منانغاغوا بالرئاسة وتعتبر النتائج مزورة

هراري (أ ف ب)

رفضت المعارضة في زيمبابوي، اليوم الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وصفتها بأنها "مزورة" "وغير قانونية" بعد إعلان فوز الرئيس إيمرسون منانغاغوا فيها بفارق ضئيل، في حين تخيم على البلاد أجواء من التوتر.

وتفيد النتائج، التي أعلنتها لجنة الانتخابات ليل الخميس الجمعة، أن منانغاغوا فاز من الدورة الأولى بنسبة 50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3 بالمئة لزعيم المعارضة نلسون تشاميسا في الاقتراع الذي جرى الاثنين.

وأكد تشاميسا، اليوم الجمعة، أنه الفائز في الانتخابات، ووصف النتائج الرسمية بأنها "مزورة وغير قانونية وغير شرعية وتتضمن ثغرات كثيرة تقوض مصداقيتها".

وقال، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة هراري "لقد فزنا في هذه الانتخابات ونحن مستعدون لتشكيل حكومة".

وكان تشاميسا تحدث سابقا عن التزوير على "تويتر"، اليوم الجمعة، وقال إن "مستوى التعتيم وتغييب الحقيقة والانحلال الأخلاقي وانحطاط القيم أمر صادم".