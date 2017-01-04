الجيش الجزائري يقتل إرهابيين «خطيرين»

الجزائر (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة مشتركة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن قتلت إرهابيين اثنين وصفتهما بالخطيرين»، بحي «شطيط» بمدينة الأغواط جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الأمر يتعلق بكل من المجرمين الملقبين بـ «مقداد الهردي»، و«الأنصاري»، اللذين كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية عامي 1995 و1996 على الترتيب.

وأضافت أن العملية سمحت بحجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف و5 خزنات مملوءة وجهاز اتصال لاسلكي ومنظار ميدان.

وأشارت إلى اعتقال إرهابيين اثنين من جنسية جزائرية وتاجر أسلحة من جنسية أجنبية، على إثر دورية قرب الشريط الحدودي للجزائر مع مالي، حيث كان الثلاثة على متن سيارة رباعية الدفع، وضبط بحوزتهم مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و150 جراما من مادة الديناميت ووسائل تفجير.

كما اعتقلت مفرزة مشتركة بالتنسيق مع عناصر جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة شرقي البلاد.