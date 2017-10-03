وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول سلامة مراقبي الأسواق

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الاقتصاد ممثلةً بإدارة الرقابة التجارية وفريق الصحة والسلامة في الوزارة، بالتعاون مع قسم الصحة والسلامة المهنية في بلدية دبي، ورشة عمل توعوية حول الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة مراقبي الأسواق.

تناولت الورشة أهم المخاطر التي تواجه المراقبين أثناء أداء مهماتهم الرقابية في الأسواق والمحال والمخازن والمصانع، وألقت الضوء على أهمية قيام الجهات الحكومية والخاصة بتقييم المخاطر ضمن بيئة العمل وإعداد الخطط لمواجهة احتمالات حدوثها، فضلاً عن توضيح الإرشادات التي يحتاج إليها الموظفون في المكاتب والمراقبون في الأسواق لتحقيق أفضل المعايير الخاصة بالأمن والسلامة المهنية.

وحضر الورشة التي عقدت في مقر الوزارة بالشارقة جمعة مبارك فيروز، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، والسيد طارق السويدي مدير مكتب الوزارة بالشارقة وعدد من مراقبي الأسواق في الوزارة، إلى جانب أعضاء من فريق الصحة والسلامة في وزارة الاقتصاد.

وحاضر فيها المهندس رائد محمد المرزوقي، رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في بلدية دبي. وقال جمعة مبارك فيروز خلال الورشة، إن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة مستمرة على أداء دورها المحوري في مراقبة وضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها وسمعتها الإيجابية، مؤكداً أهمية دور مراقبي الأسواق في تحقيق مستهدف الوزارة بتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، وذلك عبر جهودهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة لمكافحة الغش التجاري والتقليد والتدليس وسائر الممارسات التجارية الضارة بالمتسوقين في كل إمارات الدولة.

وأضاف فيروز أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة وصحية للمراقبين في مختلف أسواق الدولة بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، وبما ينسجم مع التوجيهات الحكومية السديدة التي أكدت أولوية العناية بالمورد البشري والاهتمام بالكفاءات الوطنية، باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية المستدامة.