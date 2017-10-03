«الإمارات للألمنيوم» تنظم فعالية حول إعادة استخدام النفايات الصناعية

دبي (الاتحاد)

استضافت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس فعاليات مبادرة «الإمارات نحو إنتاج أنظف»، التي تضمنت عرضاً للحلول الصناعية المبتكرة حول إعادة استخدام النفايات الصناعية والحد من الآثار البيئية للقطاع وتحسين قدرته التنافسية العالمية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وقادة الأعمال في الإمارات.

وخلال الحدث، كرَّم معاليه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وايكوسيم اندستريال ايكولوجي، وايكو اندستريال سوليوشنز، وجي. كي. إسمنت وركس، وشركة إسمنت الاتحاد، وشركة ستار للإسمنت، وشركة بايونير لصناعة الإسمنت ولافارچ الإمارات للإسمنت، تقديراً لعملهم الرائد منذ عام 2010، في إعادة استخدام نفايات مصاهر الألمنيوم في صناعة الإسمنت.

وخلال العام الماضي، زودت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصانع الألمنيوم في الدولة بأكثر من 37 ألف طن من بطانة الخلايا المستهلكة، ما يتخطى معدل إنتاجها السنوي.

قال معاليه «من خلال التعاون الفريد بين الصناعات المختلفة للاستفادة من النفايات والحد من المشكلة بطرق مبتكرة، يمكن أن تدخل نفايات إحدى الصناعات كمادة أولية في صناعة أخرى، بما يعود بالفائدة على الصناعة والبيئة في الدولة وتعزيز المفهوم العالمي الجديد الممثل بالاقتصاد الدائري».

من جانبه، قال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «تنتج جميع الصناعات مواد نسميها حالياً «نفايات»، وإذا فكرنا بشكل مختلف، فلن يكون هناك ما يمثل هذه النفايات في المستقبل، فقط منتجات ثانوية باستخدامات أخرى، وعلى المدى البعيد سيكون كل شيء قابلا لإعادة التدوير، نحن بحاجة فقط إلى الحل الصحيح لإعادة التدوير». وحالياً، يتم إعادة تدوير ما يزيد على 80% من نفايات الإمارات للألمنيوم في مصهر جبل علي، فضلاً عن نصف النفايات من مصهر الشركة في الطويلة.