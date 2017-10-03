«الإمارات للألمنيوم» تنظم فعالية حول إعادة استخدام النفايات الصناعية

دبي (الاتحاد)
استضافت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس فعاليات مبادرة «الإمارات نحو إنتاج أنظف»، التي تضمنت عرضاً للحلول الصناعية المبتكرة حول إعادة استخدام النفايات الصناعية والحد من الآثار البيئية للقطاع وتحسين قدرته التنافسية العالمية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وقادة الأعمال في الإمارات.
وخلال الحدث، كرَّم معاليه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وايكوسيم اندستريال ايكولوجي، وايكو اندستريال سوليوشنز، وجي. كي. إسمنت وركس، وشركة إسمنت الاتحاد، وشركة ستار للإسمنت، وشركة بايونير لصناعة الإسمنت ولافارچ الإمارات للإسمنت، تقديراً لعملهم الرائد منذ عام 2010، في إعادة استخدام نفايات مصاهر الألمنيوم في صناعة الإسمنت.
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قال معاليه «من خلال التعاون الفريد بين الصناعات المختلفة للاستفادة من النفايات والحد من المشكلة بطرق مبتكرة، يمكن أن تدخل نفايات إحدى الصناعات كمادة أولية في صناعة أخرى، بما يعود بالفائدة على الصناعة والبيئة في الدولة وتعزيز المفهوم العالمي الجديد الممثل بالاقتصاد الدائري».
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