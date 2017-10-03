اتحاد المستثمرات العرب يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك

القاهرة (وام)

كرم اتحاد المستثمرات العرب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، خلال احتفال بجامعة الدول العربية، حيث تسلم درع التكريم جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأشار السفير جمعة مبارك الجنيبي إلى الأيادي البيضاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أسهمت في دعم وتمكين المرأة الإماراتية منذ قيام اتحاد الإمارات وحتى الآن؛ لذا لم يكن غريباً أن تتبوأ المرأة في الإمارات أرفع المناصب والمراتب في جميع مؤسسات الدولة، منوهاً بأن سموها منحت أكثر من 500 وسام وجائزة من منظمات عربية ودولية. وثمن في الوقت ذاته الدعم غير المحدود الذي قدمته «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة العربية بشكل عام والمرأة الإماراتية بشكل خاص.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة هدى يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة بشكل عام، مشيرة إلى أن سموها ليست فقط «أم الإمارات» بل أيضاً «أم المستثمرات».

وقالت إن سموها صاحبة الأيادي البيضاء على اتحاد المستثمرات العرب منذ إنشائه وتأسيسه في عام 2005 من خلال دعمها للاتحاد بإيفاد أكبر وفد شارك في الانتخابات عام 2005، فضلاً عن رعايتها الخاصة لمؤتمر التعاون الاستثماري العربي في أبوظبي عام 2006 كدعم وإهداء للاتحاد، إلى جانب استضافة سموها وفد الاتحاد المكون من 45 فرداً من عضوات الاتحاد وممثلي الحكومة المصرية، مما كان له عظيم الأثر في دعم مجهودات اتحاد المستثمرات العرب لدعم مسيرته وتحقيق أهدافه.