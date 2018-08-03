قوات النظام تقول إنها تصدت لقصف غرب دمشق



تاريخ النشر: الجمعة 03 أغسطس 2018 وكالات أعلن مصدر عسكري سوري، مساء الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا غرب العاصمة دمشق. وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت هدفا معاديا غرب العاصمة دمشق". بدروها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لهدف معاد وتدمره غرب دمشق". وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية إن طائرة مسيرة أسقطت غرب دمشق. وقال سكان في مدينة "جديدة عرطوز" (10 كم غرب العاصمة دمشق) إن صوت انفجار سمع بين بلدتي جديدة عرطوز وصحنايا وشوهد ضوء في سماء المنطقة دون وقوع أضرار. وعادة ما يتهم النظام السوري إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في سوريا بغارات جوية. وخلال شهر يوليو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع سورية مختلفة خمس مرات.