قوات النظام تقول إنها تصدت لقصف غرب دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، مساء الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا غرب العاصمة دمشق.
وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت هدفا معاديا غرب العاصمة دمشق".
بدروها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لهدف معاد وتدمره غرب دمشق".
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وقال سكان في مدينة "جديدة عرطوز" (10 كم غرب العاصمة دمشق) إن صوت انفجار سمع بين بلدتي جديدة عرطوز وصحنايا وشوهد ضوء في سماء المنطقة دون وقوع أضرار.
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وخلال شهر يوليو الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع سورية مختلفة خمس مرات.