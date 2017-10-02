رواد أعمال: قدمنا أفكاراً تكنولوجية إماراتية لخدمة البشرية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال عدد من رواد أعمال ومبتكرين إماراتيون إن المشاركة في برنامج «رواد القصر» في نسخته الإماراتية تعد حدثاً مهماً في حياتهم العملية والمهنية، مؤكدين أن المشاريع والابتكارات المقدمة لها طابع مميز في خدمة البشرية خصوصاً تلك الأفكار التي تستكشف التأثير المحتمل للتكنولوجيا على الحياة اليومية للبشر في مختلف نواحي الحياه.

وأضاف هؤلاء لـ«الاتحاد» على هامش مشاركتهم أمس، في المعسكر التدريبي للمتأهلين في مسابقة «رواد القصر»، أن الأفكار الفائزة ببرنامج «رواد القصر» والتي تم الموافقة عليها تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي التكنولوجيا بصفة عامة، وعلوم الاتصال والروبوت، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، منوهين بأن التقدم للبرنامج كان مقتصراً على مواطني الدولة لعرض المشروع أمام لجنة تحكيم محايدة ومتخصصة.

وقال منصور الكافي «رائد أعمال»، إن المشروع الذي تقدم به لمسابقة رواد القصر عبارة عن تطبيق على الهاتف المتحرك يحمل اسم «دواك» ومهمته تذكير صاحب التطبيق بمواعيد أخذ الدواء في الوقت المحدد من قبل الجهات الطبية المتخصصة سواء الطبيب المعالج أو المستشفى أو مراكز الخدمة الصحية، أو الصيدلية التي قامت بصرف الدواء.

وأضاف الكافي خريج إدارة الموارد اللوجستية بكلية الاقتصاد بجامعة الإمارات، أن فوز مشروعه التكنولوجي بعضوية برنامج رواد القصر يعد شرفاً كبيراً سيساهم في انتشاره لخدمة قطاع عريض من المترددين على العيادات والمراكز الصحية خصوصاً المرضى من كبار السن، مؤكداً على أهمية وجود البرنامج في دولة الإمارات للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.