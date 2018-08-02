تسييس قطر للمشاعر المقدسة منهج ومطلب إيراني

أحمد شعبان (القاهرة)

رفض سياسيون وعلماء دين في مصر محاولات نظام الحمدين لمنع القطريين من زيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي، بعد حجب السلطات القطرية للموقع الإلكتروني الذي أنشأته المملكة العربية السعودية للحجاج القطريين. وأكدوا أن هذا التصرف يكشف أهداف «نظام الحمدين» الخبيثة والتي تمثل خطوة في طريق المطالبة بتدويل فريضة الحج على نهج النظام الإيراني.

وأكدوا أنه لا يجوز لأحد على وجه الأرض، سواء حكام أو غيرهم، أن يمنع مواطنيهم من أداء ركن من أركان الإسلام، وأن ما قامت به السلطات القطرية يعد تسييساً للحج يدخل الأمة العربية والإسلامية في فتن كبرى تمزق وحدتها. وأشاروا إلى أن دعوات تدويل الحج واستغلال المناسك لإثارة الفتن والطائفية غير جائز شرعاً.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج للعام الحالي 2018، رداً على قيام السلطات القطرية بحجب رابط سابق كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت إنشاءه للمقبلين على الحج من القطريين لتسجيل بياناتهم.

ولقي إقدام السلطات القطرية على حجب ذلك الرابط انتقادات واسعة، باعتباره دليلاً على سعي قطر إلى افتعال أزمة مع السعودية بشأن الحج واستغلالها سياسياً بإقحام الشعائر الدينية في الأزمة القطرية الناجمة عن مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر بسبب دعمها للإرهاب. وتحاول قطر تفويت فرصة الحج على