حكم سعودي بإعدام يمني بتهمة التخابر مع الحوثيين

الرياض (وكالات)

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، أمس، بالإعدام على متهم يمني، بعد إدانته بتهمة «التخابر مع بعض قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي في اليمن، وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية، بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها». وقالت المحكمة في بيان نشرته صحيفة «الرياض أونلاين» على موقعها الإلكتروني: «إن المتهم اليمني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان يرسل هذه المعلومات مقابل حصوله على مبالغ مالية».

وأدانت المحكمة المتهم اليمني بإرسال رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة التمرد الحوثي، تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية، بقصد استهدافها من قبل الانقلابيين الإرهابيين، مما يعد مساساً بالنظام العام». وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي بقتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه.