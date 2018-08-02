هيجواين يصل ميلانو.. وبونوتشي في تورينو

روما (أ ف ب)

وصل المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى ميلانو، تمهيداً للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي، قادماً من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إمكانية انتقال نهائي، في خطوة قد تمهد لصفقة تبادل محتملة تشمل عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس، وانتقال مواطنه ماتيا كالدارا في الاتجاه المعاكس.

وبعد ساعات من وصول هيجواين ليل إلى ميلانو، نشر يوفنتوس عبر حسابه على «تويتر» أمس شريطاً مصوراً قصيراً يظهر وصول بونوتشي بدوره إلى تورينو.

وصرح هيجواين (30 عاماً) بعد وصوله إلى فندق في وسط مدينة ميلانو، حيث استقبله حوالى 200 مشجع: «نأمل في أن نصل إلى أبعد الحدود، سأخضع للفحص الطبي على أمل أن أوقع العقد».

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 18 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إمكانية انتقاله نهائياً في موسم 2019-2020 بقيمة 36 مليون يورو، وذلك وفقاً لهيكلية تسمح لميلان بالتزام قواعد اللعب المالي النظيف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي «الويفا».