«كلوب» يبحث عن الحظ !

ليفربول (د ب أ)

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يمضي بخطى ثابتة على طريق النجاح، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن لاعبيه في حاجة إلى «المزيد من الحظ».

وقال المدرب الألماني في مقابلة مع موقع «جول»: «نحن في منتصف طريق التطور، لسنا فريقاً لا يهزم ولسنا الفريق الأفضل في العالم، ولكن لدينا أسلوب لعب خاص يجعلنا فريقاً جيداً للغاية».

ورداً على سؤال عن الشيء الذي ينقص ليفربول لكي يحقق لقباً، أجاب كلوب: «ربما ينقصنا المزيد من الحظ في اللحظات الحاسمة».

واعترف كلوب أن ليفربول ينقصه التمتع بالمزيد من التأثير من أجل التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، واستطرد قائلًا: «نحن نعمل على تأكيد هذا الأمر».