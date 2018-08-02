«كلوب» يبحث عن الحظ !

ليفربول (د ب أ)
يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يمضي بخطى ثابتة على طريق النجاح، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن لاعبيه في حاجة إلى «المزيد من الحظ».
وقال المدرب الألماني في مقابلة مع موقع «جول»: «نحن في منتصف طريق التطور، لسنا فريقاً لا يهزم ولسنا الفريق الأفضل في العالم، ولكن لدينا أسلوب لعب خاص يجعلنا فريقاً جيداً للغاية».
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واعترف كلوب أن ليفربول ينقصه التمتع بالمزيد من التأثير من أجل التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، واستطرد قائلًا: «نحن نعمل على تأكيد هذا الأمر».