مشاركة قياسية في «الوثبة ستاليونز» بمضمار لاتست

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة قياسية بلغت 11 مهرة، انطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد، والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، بشعار (عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي بات لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا. وتميز سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، والمخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، بالإثارة والتشويق بين الخيول المشاركة نسبة لتقارب مستوياتها. وحلت في المركز الثالث المهرة «أبورتيونتي» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بإشراف دي موريسون وبقيادة ديفيد موريسون.

وفي نفس السياق، حل الجواد «حراب» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في المركز الثالث في سباق بري أكبر لمسافة 1900 متر، بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة سامي لي.

الجدير بالذكر أن مضمار دوفيل الفرنسي الشهير سيشهد تنظيم سباقين لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني يوم بعد غدٍ، بمشاركة مجموعة من الفرسان الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

المعروف أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز تتألف من 27 سباقاً دولياً، حيث سيضاف هذا العام دولتين للمرة الأولى، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي والعين.