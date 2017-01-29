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محمد بن زايد يصدر قرارين باعتبار جزيرة فاهد منطقة استثمارية وإلغاء لجنة المطالبات
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن المنطقة الاستثمارية الثالثة عشرة بإمارة أبوظبي.

وحسب القرار الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي، فإن جزيرة فاهد رقم 1 بحوض جزيرة فاهد تعتبر من المناطق الاستثمارية، وذلك طبقاً للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار.

وسمح القرار في المادة الثانية منه «للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والوافدين بالتملك في جزيرة فاهد رقم 1 بحوض جزيرة فاهد المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار وفقاً للتشريعات السارية». كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن إلغاء لجنة المطالبات.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 42 لسنة 2008 في شأن إعادة تشكيل لجنة المطالبات، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه، تلغى لجنة المطالبات المشكلة بقرارنا رقم 42 لسنة 2008 المشار إليه، وذلك في المادة الأولى من القرار، بينما نصت المادة الثانية منه، ينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

     
 

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