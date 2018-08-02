الكمالي: العين أكثر جاهزية من الوحدة للسوبر!

مصطفى الديب (أبوظبي)
يخوض الوحدة لقاء ودياً أمام أجيناكوس اليوناني مساء اليوم، وذلك في إطار تحضيراته للقاء السوبر أمام العين، ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره الخارجي في النمسا منتصف الشهر الجاري، على أن يعود لاستكمال الاستعدادات بالعاصمة أبوظبي.
وأشاد حمدان الكمالي لاعب الوحدة بالمعسكر الخارجي للفريق، استعداداً للموسم الجديد، وشدد على أن العنابي استعد للموسم من خلال مباريات قوية أبرزها لقاء الاتحاد السعودي.
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وأشار إلى أن ما حدث سوف يمثل دافعاً كبيراً بالنسبة للاعبين من أجل مضاعفة المجهود، والسعي نحو تحقيق البطولة الأولى في بداية الموسم.
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كما وجه الكمالي الشكر لإدارة النادي على الدعم الدائم والمستمر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثمر عن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.