الكمالي: العين أكثر جاهزية من الوحدة للسوبر!

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الوحدة لقاء ودياً أمام أجيناكوس اليوناني مساء اليوم، وذلك في إطار تحضيراته للقاء السوبر أمام العين، ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره الخارجي في النمسا منتصف الشهر الجاري، على أن يعود لاستكمال الاستعدادات بالعاصمة أبوظبي.​

وأشاد حمدان الكمالي لاعب الوحدة بالمعسكر الخارجي للفريق، استعداداً للموسم الجديد، وشدد على أن العنابي استعد للموسم من خلال مباريات قوية أبرزها لقاء الاتحاد السعودي.

وعلي الرغم من تأكيده على جودة المعسكر، إلا أن الكمالي شدد على أن العين سوف يكون أكثر جاهزية من فريقه خلال لقاء السوبر المقرر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة 25 من الشهر الجاري بسبب اكتمال صفوفه في المعسكر، ووجود اللاعبين الدوليين معه على عكس الوحدة الذي غاب عنه لاعبوه الدوليون، سواء كانوا لاعبي المنتخب الأول أو الأولمبي.

وأشار إلى أن ما حدث سوف يمثل دافعاً كبيراً بالنسبة للاعبين من أجل مضاعفة المجهود، والسعي نحو تحقيق البطولة الأولى في بداية الموسم.

وطالب الكمالي جماهير النادي بمواصلة المسيرة، ومساندة الفريق بكل قوة مثلما حدث في الأربع سنوات الأخيرة، مؤكداً أن جمهور العنابي كان مثالاً يحتذى به خلال تلك السنوات، ونتمنى أن تتواصل المسيرة.

كما وجه الكمالي الشكر لإدارة النادي على الدعم الدائم والمستمر خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثمر عن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.