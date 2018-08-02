138 لاعباً ولاعبة يشاركون في «الآسياد».. بعثة «الإمارات».. أرقام وطموحات

مراد المصري - وليد فاروق (دبي)

أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاداتنا الرياضية المشاركة في النسخة الـ18 لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينتا جاكرتا وبالمبانج بإندونيسيا من 18 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، أن طموحاتهم هي تحقيق عدد قياسي من الميداليات يتجاوز ما تم تحقيقه في النسخة الأخيرة من «الآسياد» في 2014 «4 ميداليات» بل وتجاوز أكبر عدد من الميداليات تم تحقيقه عبر تاريخ مشاركتنا في الآسياد والذي وصل إلى 10 ميداليات في نسخة آسياد 2006، لكن كل هذه الطموحات تتوقف على حالة التوفيق ووصول جميع لاعبينا المشاركين في الدورة إلى أفضل مستوياتهم خلال المنافسات، وتمنى الجميع عدم حدوث ما قد يعكر صفو هذه الاستعدادات، ويعرقل وصول لاعبينا إلى منصات التتويج المستحقة، وبالتالي يظل عدم الجزم والوعد بتحقيق هذه النتائج وارداً.

وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية أن بعثتنا يبلغ قوامها 217 فرداً منهم 138 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في 23 لعبة جماعية وفردية، مبينة أن التأخير في الكشف عن تفاصيل تشكيل البعثة قبل 16 يوما فقط من انطلاق «الآسياد»، جاء بسبب رغبة اللجنة الوطنية منح الاتحادات الرياضية مساحة من الوقت للتنسيق لاختيار أفضل لاعبيها المشاركين، وتحسبا لأي إصابات أو ظروف خارجة قبل السفر.

ويرأس وفدنا معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، ويضم العميد عبد الملك جاني، مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة العميد طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بالوكالة، والمستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، فيما تم تسمية العميد عبد الملك جاني نائبا لرئيس الوفد، وأحمد الطيب مديراً للوفد.

أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية أمس بمقرها في دبي بحضور العميد عبد الملك جاني، وأحمد الطيب، وممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة.