دل بوترو يقترب من أفضل مركز في «التصنيف»

لوس كابوس (د ب أ)

تغلب لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، المصنف الرابع عالمياً، على نظيره الأميركي ماركوس جيرون في أول مبارياته ببطولة لوس كابوس المكسيكية للتنس، ليحقق خطوة كبيرة نحو الفوز بالمركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، واحتاج دل بوترو إلى نحو ساعتين للفوز على جيرون بنتيجة 7 - 5 و6 - 3.

وكان اللاعب الأميركي، المصنف 446 عالمياً، نداً قوياً لدل بوترو في المجموعة الأولى ونجح في التعادل معه في مناسبتين «4 - 4 و5 - 5».

ولكن الضربات القوية التي يمتاز بها اللاعب الأرجنتيني حطمت تطلعات جيرون، فقد اكتفى دل بوترو بعشر ضربات إرسال ساحقة ودقة في تنفيذ الضربات وصلت نسبتها إلى 77% ليقتنص الفوز بالمباراة والمرور إلى دور الثمانية من البطولة الأميركية.

وفي حال صعد دل بوترو إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، سيعد ذلك أفضل مركز يحققه على الإطلاق عبر مسيرته، وذلك إذا ما حافظ على وتيرة الانتصارات في لوس كابوس، وإذا ما سقط الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، في بطولة واشنطن الجارية حالية.

وقال دل بوترو عقب اللقاء: أتمنى البقاء لفترة أطول، في الحقيقة فوجئت بمستواه.