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حطمت الرقم القياسي لجراف

سيرينا تكسر عناد شقيقتها فينوس وتتوج بلقب أستراليا للتنس
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

ملبورن (أ ف ب)

توجت الأميركية سيرينا وليامز بلقبها الثاني على التوالي والسابع في تاريخ مشاركاتها ببطولة أستراليا المفتوحة إثر فوزها الثمين 6/‏ 4 و6/‏ 4 على شقيقتها الكبرى فينوس وليامز في المباراة النهائية للبطولة.

ورفعت سيرينا رصيدها من الألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى إلى 23 لقباً لتكون أكثر اللاعبات فوزاً بهذه الألقاب في العصر المفتوح للتنس، محطمة بذلك الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الكبرى التي كانت تتشاركه مع الألمانية شتيفي جراف.

وتوجت سيرينا (35 عاماً) بلقبها السابع في أستراليا التي تقام في مدينة ملبورن، رافعة رصيدها الإجمالي إلى 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، من أصل 29 مباراة نهائية خاضتها.

واستطاعت سيرينا أن تقهر عناد شقيقتها فينوس، التي تكبرها بعام، في إحراز لقبها الكبير الأول منذ 2008، حين توجت بلقب ويمبلدون للمرة الخامسة، والذي رفعت به رصيدها في حينه في البطولات الكبرى إلى 7 ألقاب.

واحتاجت سيرينا إلى ساعة و21 دقيقة لكسر عناد شقيقتها، منهية النسخة الحالية من البطولة الأسترالية دون خسارة أي مجموعة. ... المزيد
     
 

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