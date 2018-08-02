أرباب العمل الأميركيون «لا يحتاجون إلى الخبرة»

يواجه الأميركيون الذين يتطلعون إلى الحصول على وظيفة للمرة الأولى، أو اقتحام مهنة أحلامهم، أفضل احتمالات النجاح مقارنة بالسنوات الماضية. ويتخلى أصحاب العمل حالياً عن تفضيلاتهم للشهادات الجامعية ومجموعات محددة من المهارات لتسريع التوظيف وتوسيع نطاق مجموعة المرشحين للوظائف. وكانت شركات عديدة تشترط متطلبات محددة لشغر الوظائف خلال فترة الركود، عندما كان الملايين عاطلين عن العمل وأقسام الموارد البشرية مكدسة بسير ذاتية للباحثين عن وظائف.

وعبر مستويات الدخل والصناعات، يساعد الحد الأدنى من التوظيف على مساعدة المبرمجين الذين علموا أنفسهم بأنفسهم في الحصول على وظائف في سوق عمل هندسة البرمجيات في شركة «إنتل» ومؤسسة «جيت هاب»، وهي منصة للترميز، ما عمل على تحسين احتمالات توظيف خريجي المدارس الثانوية الذين يتطلعون إلى أن يصلوا في يوم من الأيام إلى منصب مدير فرع في «بنك أوف أميركا».

وقالت أيمي جلاسر، نائبة رئيس مجموعة أديكو، وهي وكالة توظيف تضم نحو 10 آلاف شركة من الباحثين عن موظفين «لدى المرشحين خيارات كثيرة اليوم»، «فإذا كانت الشركة تتطلب شهادة علمية، وجولتين من المقابلات الشخصية واختبارات صعبة للمهارات، فيمكن للمرشحين البحث عن صاحب عمل آخر يقدم لهم عرض عمل في اليوم نفسه».

وتقدر جلاسر أن واحداً من كل أربعة من عملاء الشركة قد قام بتغييرات جذرية في عملية التوظيف منذ بداية العام، مثل تخطي اختبارات تعاطي المخدرات أو التحقق من الخلفية الجنائية، أو الاستغناء عن شرط للحصول على درجة أعلى أو شهادة الثانوية العامة.

وتم خفض المتطلبات الوظيفية في مدن مثل «دالاس» و«لويزفيل»، حيث تقل البطالة، كما تقول جلاسر، وكذلك عملية التوظيف في مراكز الاتصال والمخازن ضمن العمليات اللوجستية لتجار التجزئة مثل «وول مارت» وشركة «أمازون».