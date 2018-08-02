الأسهم المحلية تترقب المحفزات

حسام عبد النبي (دبي)

غابت المحفزات والأخبار الإيجابية عن أسواق الأسهم المحلية أمس، فعادت التداولات للهدوء، ومالت أسعار الأسهم للاستقرار، لتسجل مؤشرات «دبي» و«أبوظبي» انخفاضات بنسبة طفيفة في نهاية جلسة التداول.

وسجلت قيمة التداولات نحو 238.97 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 108.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1952 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 32 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.7%، ليغلق عند مستوى 4811.42 نقطة، بعدما تم التعامل مع أكثر من 39.28 مليون سهم، بقيمة بلغت 141.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 658 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة، وظلت أسعار أسهم 6 شركات على ثبات عند الإغلاق السابق.

وجاءت أسهم «بنك أبوظبي الأول» في مقدمة الأسهم النشطة من حيث القيمة بنحو 57.32 مليون درهم، تلتها «اتصالات» بقيمة 27.24 مليون درهم، ثم «دار التمويل» بقيمة تداول 17.7 مليون درهم، فيما تصدرت «دار التمويل» قائمة الشركات النشطة من حيث الحجم بتداول 10.64 مليون سهم، تلتها «الدار العقارية» بتداول 4.86 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بتداول 4.51 مليون سهم.