صافي أرباح «تبريد» ينمو %10 إلى 211.9 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» خلال النصف الأول من العام 10% محققاً 211.9 مليون درهم، مقارنةً مع 192.7 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.

ارتفعت إيرادات المجموعة 2% إلى 650.7 مليون درهم، مقارنةً مع 639.2 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.

ارتفعت إيرادات وحدة المياه المُبرّدة الأساسية 2% محققةً 617.3 مليون درهم، مقارنةً مع 602.3 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.

وزادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6% محققةً 326.1 مليون درهم، مقارنة مع 308 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2017.

انخفضت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 26% إلى 46 مليون درهم، مقارنةً مع 62.2 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017.

زادت إجمالي توصيلات المجموعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1,113,906 طن تبريد، منها 21,588 طن تبريد أضيفت لعملاء جدد خلال النصف الأول من هذا العام.

قال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «استطعنا المحافظة على تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في أرباح النصف الأول من هذا العام، حيث حققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 10% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. كما نجحت «تبريد» في ترسيخ مكانتها كشريك مفضل للمؤسسات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير حلول مبتكرة لتبريد المناطق تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة».

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: « على مدى العشرين عامًا الماضية، ومنذ انطلاق أعمال الشركة نجحنا عامًا بعد آخر، في تحقيق نتائج قوية تدعمها جهودٍ حثيثة لتنمية أعمال وحدة المياه المُبرّدة الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وتخفيض نسبة التكاليف. وتواصل شركة تبريد العمل على تعزيز وترسيخ مكانتها في المنطقة، فضلاً عن توفير خدمات مميزة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة الرائدة، التي من شأنها إضافة المزيد من المشاريع لمحفظة الشركة».