«أبوظبي للمعاشات»: «بطاقة فزعة» واحدة لكل أسرة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن كل أسرة من المتقاعدين والمستحقين المسجلين في الصندوق بأبوظبي يمكنها الحصول على بطاقة واحدة من «فزعة» والتي يمكنهم التقديم للحصول عليها من مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للصندوق، وذلك للاستفادة من تخفيضات البرنامج، بالتعاون مع وزارة الداخلية، جاء ذلك رداً على استفسارات بعض الأسر حول عدد البطاقات التي يجوز للأسرة حيازتها.

وأوضح الصندوق أن من يريد الحصول على بطاقة «فزعة» يمكنه التوجه إلى أحد مراكز إسعاد المتعاملين الخاصة بالصندوق والمنتشرة في أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بتقديم بطاقة الهوية فقط للتسجيل في برنامج فزعة من دون إبراز أي مستندات إضافية.

ويتيح برنامج «فزعة» للمتقاعدين والمستحقين الحصول على الخصومات المتاحة وفق البرنامج الذي يمكن للمواطنين التعرف إليها من الموقع الإلكتروني للمبادرة www.fazaa.ae، والذي يضم العديد من العروض، والتي تشمل ثمانية أقسام هي السياحة والسفر والترفيه والمطاعم والصحة والجمال والسيارات ومبيعات التجزئة والأزياء والخدمات المالية والتدريب.

ونشرت مبادرة «فزعة» على موقعها الإلكتروني العديد من العروض وأهمها مبيعات التجزئة والأزياء، والتي شملت تخفيضات وعروضاً يقدمها أكثر من 100 من كبار المتاجر والوكالات، والتي توفر تخفيضات تبدأ من 10% إلى 50% على مختلف المعروضات من الأزياء والأثاث والعطور والملابس والأحذية. ووفقاً للتقرير السنوي الإحصائي للصندوق فإن عدد المواطنين المؤمّن عليهم يبلغ 86 ألف مواطن ومواطنة، ويتحمل القطاع الحكومي سداد تأمينات المعاشات لـ 56 ألفاً و635 مواطناً ومواطنة بنسبة 66%، فيما يتحمل القطاع شبه الحكومي سداد تأمينات عن 23 ألفاً و70 موظفاً وموظفة بنسبة 27%، فيما يتحمل القطاع الخاص نسبة 7% بسداده يسدد حصصا تأمينية لـ 6275 مواطناً ومواطنة.