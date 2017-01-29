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كولين يتصدر كأس «بورشه» في «دبي اوتودروم»
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

فاز الإيرلندي ريان كولين في السباق الافتتاحي للجولة الثالثة للموسم الثامن من بطولة تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، على حلبة دبي اوتودروم وانفرد بصدارة ترتيب السائقين، ووضح على ريان جديته لإثبات مدى استعداده الجيد للسباق، مستفيدا من انطلاقه بالمركز الثاني على الحلبة حيث تصدر السباق بعد المنحني الأول حتى انتهائه، متقدماً على أقرب منافسيه بمن 1,998 ثانية. وواصل السائق العماني الشاب الفيصل الزبير تقديم أدائه الرائع منذ بداية الموسم وحل بالمركز الثاني، وحل السعودي المخضرم بندر العيسائي ثالثاً ليكمل ثلاثي منصة التتويج، محققاً أيضاً أفضل نهاية له خلال مسيرته. وعقب فوزه بثالث سباق له هذا الموسم قال ريان كولين: «كانت انطلاقتي جيدة، تمكنت من اللحاق ببيريرا سريعاً، وحدثت بيننا مطاردة بسيطة خلال المنحنى الأول، وكنت قادراً على اقتناص الصدارة من دون أي تصادم، فيما انشغل دبلان في مناوشاته مع السيارات المطاردة؛ مما أدى إلى فقدانه بعض المراكز، في ذلك الوقت، واصلت الدفع بقوة لتتسع الفجوة عن باقي المطاردين، وركزت على عدم الوقوع في أي أخطاء والحفاظ على الصدارة لتحقيق الفوز، وكان السباق مرضياً بشكل عام والآن أنا أتطلع لتحقيق زمن تأهيلي سريع أيضاً للسباق الثاني ومحاولة الفوز بسباقي الجولة الثالثة كاملين».

وقال السائق الشاب الفيصل الزبير: «كانت انطلاقتي جيدة، وتمكنت من تحقيق أفضلية على فرينز وبيريرا والابتعاد عنهم، حتى استطاع العيسائي من تجاوزي ولكني تمكنت من اللحاق به وتجاوزه في المنحنى التالي، ومنذ تلك اللحظة انصب تركيزي على عدم الوقوع في أية أخطاء، وأنا سعيد جداً للفوز في فئة المبتدئين وتحقيق المركز الثاني في السباق، وكل شيء ممكن أن يحدث غداً في السباق الثاني لذا دعنا ننتظر، ونرى ماذا سيحدث». وبعيداً عن منصة التتويج، تمكن السائق المخضرم ديلان بيريرا من تحقيق المركز الرابع، وذلك بعد انطلاق من المركز الأول، وأنهى ديلان اللفة الأولى في المركز السادس، ولكن بيريرا المعروف بأسلوبه الحازم دخل في عدة مناوشات في منتصف السباق، وعاد واقتنص مركزين متتاليين، منهياً السباق في المركز الرابع، متقدماً على السائق المقيم في قطر تشارلي فرينز وتوم أوليفانت.

     
 

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