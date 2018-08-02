%7.1 نمو الشحن في مطار دبي ورلد سنترال

دبي (وام)

ارتفع حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال ليصل إلى 475190 طناً في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 7.1% مقارنة بالحجم المسجل العام الماضي البالغ 443835 طناً، حسب التقرير الصادر أمس عن مطارات دبي.

وبعد تحقيق نمو كبير وصل إلى قرابة 9% في الربع الأول من العام وصل حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال إلى 245359 طناً في الربع الثاني من العام بزيادة 5.4% مقارنة بحجم الشحن في العام الماضي البالغ قدره 232,691 طناً الفترة نفسها.

كما بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال 517813 مسافراً في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد عدد الرحلات، وصل عدد الحركات الجوية عبر المطار خلال النصف الأول من العام الجاري 16069 رحلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 18373 رحلة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 12.5%.

ويخدم مطار دبي ورلد سنترال حاليا 8 شركات طيران تشغل 95 رحلة أسبوعياً في المتوسط إلى 14 وجهة دولية، وهو موطن لـ 26 مشغلاً للشحن يعملون على 70 وجهة في جميع أنحاء العالم.