التفتيش على جاهزية تشغيل المحطة الأولى للطاقة النووية في براكة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مفتشو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 26 عملية تفتيش رقابي بمحطة براكة خلال عام 2017 للتحقق من برنامج تدريب وتأهيل المشغل الخاص بالمرخص له ومدى الاستعداد لعمليات الوحدة الأولى، لضمان التشغيل وفقاً للمتطلبات الرقابية، بحسب تقرير أصدرته الهيئة الشهر الماضي.

وقال التقرير:»أجريت غالبية عمليات التفتيش في محطة براكة للطاقة النووية نفسها، إضافة إلى عمليات تفتيش أخرى بالمقرين الرئيسيين لكل من «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»و»شركة نواه للطاقة»، فضلاً عن مقار شركات مورديها في جمهورية كوريا ومواقع دولية أخرى».

وأكدت الهيئة مواصلة مهمتها في تحقيق أعلى مستويات حظر الانتشار النووي ودعم مهمة الضمانات للوكالة الذرية في محطة براكة للطاقة النووية وفي مختلف الأماكن في دولة الإمارات لعام 2018.

وأضاف التقرير، واصل موظفو الهيئة خلال عام 2017، مراقبة وتقييم الأنشطة المرخص لها في محطة براكة للطاقة النووية، بهدف التحقق من الالتزام بلوائح الهيئة، وشمل نطاق عمل المفتشين رصد عمليات التشييد اليومي والأنشطة المتعلقة ببدء التشغيل في المحطة بغرض التحقق من الالتزام بالمتطلبات، ومراجعة واستعراض نتائج اختبارات الإدخال في الخدمة في كل من المحطة النووية وغرفة التحكم الرئيسية بالوحدة 1.