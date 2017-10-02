مصالحة «سيئة السمعة» بين قطر والأسد برعاية إيرانية

أحمد مراد (القاهرة)

على مدى الأعوام الستة الماضية، دعمت قطر بعض قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج، فضلاً عن تمويل عدة تنظيمات وجماعات إرهابية، تأتي في مقدمتها جبهة فتح الشام ــ جبهة النصرة سابقاً ــ والتي قدمت لها الدوحة كل ما يلزمها من أسلحة وأموال لاستمرار حربها ضد قوات الرئيس السوري بشار

الأسد، حيث يقدر بعض التقارير الدولية إجمالي ما قدمته قطر لفصائل المعارضة السورية السياسية أو المسلحة بـ 3 مليارات دولار، ووفقاً لـ «معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام»، الذي يراقب عمليات نقل الأسلحة، فإن قطر أوصلت أكبر كمية سلاح إلى سوريا، بما يقارب 70 طائرة شحن عسكرية عبر تركيا بين عامي 2012 و2013.

ولكن مع تنامي العلاقات بين الدوحة وطهران في أعقاب قرار الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب ــ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ــ بقطع علاقاتها مع قطر، ظهرت العديد من البوادر والمؤشرات على حدوث تغير في موقف النظام الحاكم في الدوحة من نظام بشار الأسد، وخرج العديد من التقارير الإعلامية لتؤكد على قرب إبرام مصالحة بين قطر والأسد برعاية إيرانية ووساطة من حزب الله اللبناني، وهي المصالحة التي ستبدأ بإعادة التقارب بين حماس ودمشق، حيث يتوسط «حزب الله» بالاتفاق مع طهران لإعادة العلاقات بين حماس وسوريا، تمهيداً لانطلاق مصالحة شاملة بين قطر وسوريا، ويبدو أن الأزمة الراهنة التي تعيشها قطر تدفعها إلى التسريع من محاولاتها لإعادة العلاقات مع نظام الأسد، بعد أن عززت علاقتها مع إيران بشكل لافت للنظر في الأشهر الأربعة الماضية.

وبموجب هذه المصالحة التي توصف بـ «سيئة السمعة»، فإنه من المتوقع أن تتخلى قطر عن قوى المعارضة السورية ــ بما فيها التنظيمات الإرهابية ــ التي ظلت الدوحة تروج لها طوال الأعوام الستة الماضية.