النفايات.. كنز خريطته إعادة التدوير

الشارقة (الاتحاد)
خلال السنوات العشر الماضية، توقف ترحيل نحو 75 بالمائة من النفايات في الشارقة، من العبوات البلاستيكية والمواد العضوية، إلى مكبات النفايات، رغم الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستهلاك، في إنجاز نوعي تطلب التحلّي بقدر كبير من التفاني، والالتزام، والابتكار، والرؤية البعيدة.
ويعتقد كثيرون أن مرحلة إدارة النفايات تشارف على نهايتها مع وصول النفايات إلى الحاويات، أو وصول شاحنات جمع ونقل النفايات خلال جولتها لتفريغ هذه الحاويات. بيد أن هذا ليس سوى البداية بالنسبة للشركات مثل «بيئة».
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ومعظم المنتجات التي تبدو منتهية الصلاحية، مثل البلاستيك، والمواد العضوية، والإطارات، ومخلّفات البناء، وحتى المركبات، يمكن استعادة موادها من جديد من بوابة «بيئة»، الشركة التي وضعت نصب أعينها في تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات في الشارقة، من خلال إيجاد قيمة في النفايات.
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وتشمل قائمة المرافق الأخرى لدى «بيئة» مرافق إعادة تدوير الإطارات والذي يستخدم فيه عملية التبريد لتحويل الإطارات إلى مواد خام يمكن استخدامها كأرضية للملاعب، ومرفق إعادة تدوير مخلّفات الهدم والبناء والذي يعمل على تحويل الأنقاض وأكوام مخلفات الهدم والإنشاء إلى حصى وأحجار صغيرة مفيدة يمكن استخدامها كأرضيات للممرات والأرصفة، ومرفق تقطيع وإعادة تدوير السيارات، والذي يتم خلاله تحويل السيارات القديمة إلى مواد جديدة خلال ست ثوان فقط.
ومع اعتماد الاقتصاد الدائري، تؤمن شركة «بيئة» بأن مخرجات أي عملية تمثل مدخلات قيّمة لعملية أخرى. ويطال نطاق عملها حتى النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، حيث تحرص على الاستثمار في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، والتي من شأنها تحويل كميات هائلة من النفايات من المكبات لتوليد طاقة نظيفة.
وينتهج مبنى شركة «بيئة»، الذي يعمل بالكامل على الطاقة المتجددة، استراتيجية استدامة تُركز على استهلاك الطاقة، والبيئة، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتمكين إعادة التدوير واستعادة المواد حيثما أمكن.