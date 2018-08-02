كيف نتجنب «مقاومة المضادات الحيوية»؟

أبوظبي (الاتحاد)

تعتبر المضادات الحيوية الأدوية الأكثر شيوعاً للأطفال. وعلى الرغم من أنها يمكن أن تنقذ الأرواح، إلا أنه غالباً ما يتم وصفها بشكل مفرط ومُسيء لاستخدامها.

ولا يمكن علاج أي مرض بمجرد إعطاء المضادات الحيوية، كما أنه يؤثر على الجسم بأكمله، ويقتل الكثير من الأشياء الأخرى المفيدة.

ويوضح خبراء صحة أنه إذا تم استخدام المضادات الحيوية على مدار سنوات، فإنها تصبح غير فعالة في قتل بعض أنواع البكتيريا، ما يطور حالة تعرف باسم «مقاومة المضادات الحيوية»، حيث يصبح الطفل غير مستجيب للعلاجات من المضادات الحيوية.

ويؤكد علماء، وفقاً لموقع «siasat»، أنه إذا وصف أحد الأطباء المضادات الحيوية للأطفال المصابين بأي مرض فيروسي (غير بكتيري)، فإنه يعتبر غير كفؤ، لأن المضاد الحيوي يمكن أن يؤثر تأثيرًا مدى الحياة على معدل الأيض، وبكتيريا الأمعاء الجيدة، والجهاز المناعي، والربو، والأكزيما، والحساسية.