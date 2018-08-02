عادات يومية بسيطة تجعلك تبدين أكبر سناً !

ترجمة: عزة يوسف

أجمل خبراء صحة وجمال أموراً تقوم بها النساء في حياتهن اليومية، من شأنها أن تضر جمالهن، وتضيف إلى وجوههن سنوات من دون أن ينتبهن إليها، إلا أن موقع «dailymail»، قدم تالياً طرقاً بسيطة لتجنبها:

◆ غطاء الوسادة القطني

من أسهل التغييرات التي يمكن فعلها الاستثمار في غطاء وسادة من الحرير بدلاً من القطن الذي يسبب خطوط النوم أو التجاعيد. كما أن له فائدة إضافية، وهي أنه يساعد على وقف تقصف الشعر.

◆ تعدد المهام