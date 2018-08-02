«الموبايل» مصدر التهابات جلدية

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت دراسات أن الهاتف المحمول «الموبايل» يحتوي على 25 ألف جرثومة لكل بوصة مربعة في المتوسط، ووجدت تقارير أن الأشخاص الذين لا ينظفون هواتفهم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل هم عرضة للإصابة بالالتهابات الجلدية أكثر من أولئك الذين يحرصون على تنظيفها.

ويرجع ذلك إلى مسح كل هذه الجراثيم على الوجه عند التحدث في الهاتف، لتسد جميع المسام.

ومن بين طرق التغلب على المشكلة استخدام سماعات الأذن أو الرأس، بدلاً من حمل الهاتف على الوجه مباشرةً، لتقل احتمالية انتقال هذه الجراثيم إليه.

أما الطريقة الأفضل، وفقاً لموقع «her»، فهي تنظيف الهاتف باستخدام قطعة قماش مايكروفايبر، حيث يمكن للمناديل المضادة للبكتيريا أن تلحق الضرر بالمادة المغلفة للهاتف المضادة للماء، الذي توقف الأوساخ والشحوم من الالتصاق بالشاشة. كما يمكن شراء منظف مصمم خصيصاً للشاشات التي تعمل باللمس، والذي يكون خالياً من الكحول، لأنه قد يزيل المادة المغلفة.