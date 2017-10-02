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أميركا تتهم إيران وفنزويلا بعدم وقف الاتجار بالبشر
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

واشنطن (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس الأول إنه أمر بإضافة إيران وفنزويلا وأربع دول أفريقية لقائمة أميركية للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول عن الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إنه سيزيد أيضا القيود على كوريا الشمالية وإريتريا وروسيا وسوريا المدرجة بالفعل في هذه القائمة من خلال الحد من مشاركتها في برامج التبادل التعليمي أو الثقافي مع الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليمات إلى المديرين التنفيذيين الأميركيين لصندوق النقد الدولي والمديرين التنفيذيين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى بالتصويت ضد تقديم قروض أو أموال أخرى لكوريا الشمالية وروسيا وإيران خلال السنة المالية 2018 التي بدأت أمس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن إيران وفنزويلا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان أضيفت لقائمة الدول الخاضعة لتلك القيود خلال السنة المالية الجديدة.

     
 