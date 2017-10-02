«كلمة» يحتفي بالترجمة في «دلما مول»

أبوظبي (الاتحاد)

أقام مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال والكبار في دلما مول بالعاصمة، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للترجمة.

وذكر بيان صحفي صدر عن الدائرة أن الحدث يسلط الضوء على رؤية دائرة الثقافة والسياحة الساعية إلى تشجيع الجيل الشاب على الاهتمام بالقراءة وبثّ السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع الإماراتي. وأنه يأتي في ضوء اهتمام مشروع كلمة للترجمة بالترويج لإصداراته المتنوعة، والسعي إلى توطيد علاقاته مع جمهور القراء من مختلف الفئات.

ويشار إلى أن هذه الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع دلما مول شارك في تنظيمها مركز الأطفال في قطاع المكتبة الوطنية بدائرة الثقافة والسياحة، وتضمنت جلسات للأطفال لقراءة مجموعة من إصدارات «كلمة» المترجمة، ورشة أعمال يدوية، ورشة تزيين «كب كيك»، لعبة تلوين وتركيب اللوحة الرملية، مسابقة ترجم كلمة واحدة، جلسات تصوير، ومسابقات لاختبار معلومات الجمهور نال فيها الفائزون هدية من كتب «كلمة»، حيث تم توزيع 1000 كتاب من إصدارات كلمة المترجمة على الحضور.