«كلمة» يحتفي بالترجمة في «دلما مول»

أبوظبي (الاتحاد)
أقام مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال والكبار في دلما مول بالعاصمة، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للترجمة.
وذكر بيان صحفي صدر عن الدائرة أن الحدث يسلط الضوء على رؤية دائرة الثقافة والسياحة الساعية إلى تشجيع الجيل الشاب على الاهتمام بالقراءة وبثّ السعادة والطاقة الإيجابية في المجتمع الإماراتي. وأنه يأتي في ضوء اهتمام مشروع كلمة للترجمة بالترويج لإصداراته المتنوعة، والسعي إلى توطيد علاقاته مع جمهور القراء من مختلف الفئات.
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