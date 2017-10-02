«الثقافة والسياحة» تهدي إصداراتها لـ «زايد لعلوم الصحراء»

أبوظبي (الاتحاد)

أهدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من إصداراتها إلى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وذلك في إطار تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف إثراء مكتبة مركز الأبحاث في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمجموعة متنوعة من الكتب التي صدرت عن دار الكتب ومشروع كلمة للترجمة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وترجمةً لرؤيتها بأهمية توفير مصادر المعرفة في كل مكان ورفد المكتبات داخل الدولة وخارجها بإصدارات الهيئة القيمة.

وقال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تلعب إهداءات دار الكتب دوراً إيجابياً في التعريف بمنجز الثقافة والمعرفة في دولة الإمارات، ويأتي رفدنا لمكتبة مركز زايد لعلوم الصحراء بمجموعة من إصداراتنا المتنوعة اليوم في إطار دعمنا المستمر لمكتبات المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك الإصدارات في مجال الاطلاع ونشر وتعزيز ثقافة القراءة في جميع بيئات العمل، تماشياً مع خطط التنمية والتطوير التي تنتهجها الإمارة، والتي تستند في أساسها على الإنسان، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل له».

وأضاف آل علي «تعد المبادرة تأكيداً على دعم دار الكتب المستمر لمكتبات المؤسسات الحكومية للاستفادة من إصدارات الهيئة بما يضيف بعداً جديداً إلى مبادراتنا الثقافية يتلخص في جذب المزيد من الاهتمام في هذا الصدد، والترويج للمبادرات الثقافية المتمحورة حول الكتاب وصناعته».