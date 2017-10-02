التدخل «الروسي» يقتل 5233 مدنياً سورياً ويهجر 3.2 مليون

حلب (د ب أ)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس، مقتل 5233 مدنيا سوريا، نصفهم من الأطفال والنساء تقريبا، وهجرت 3,2 مليون آخرين، بعد عامين من التدخل العسكري الروسي الى جانب القوات الحكومية السورية .
وقالت الشبكة في تقرير لها أمس، إن «القوات الروسية نفذت منذ تدخلها عشرات الآلاف من الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة، تركزت على مناطق أغلبها تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة السورية المسلحة بنسبة تقارب 85%».
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وأكدت الشبكة أن روسيا «ارتكبت 251 مجزرة، وسجل ما لا يقل عن 707 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية». وأشارت إلى أن «القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة معظمها في محافظة إدلب، في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة نحو 105 مرات، معظمها في حلب».
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ونوه إلى أن القوات الروسية «بدأت بعد نجاحها في استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من حلب، بدعم بري من قوات النظام والميليشيات الإيرانية، في عقد مفاوضات واتفاقيات دولية ومحلية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات القصف والتدمير».