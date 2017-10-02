التدخل «الروسي» يقتل 5233 مدنياً سورياً ويهجر 3.2 مليون

حلب (د ب أ)

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس، مقتل 5233 مدنيا سوريا، نصفهم من الأطفال والنساء تقريبا، وهجرت 3,2 مليون آخرين، بعد عامين من التدخل العسكري الروسي الى جانب القوات الحكومية السورية .

وقالت الشبكة في تقرير لها أمس، إن «القوات الروسية نفذت منذ تدخلها عشرات الآلاف من الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة، تركزت على مناطق أغلبها تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة السورية المسلحة بنسبة تقارب 85%».

وتابعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن «عامين من التدخل الروسي في سوريا لصالح النظام، أسفر عن ارتكابها انتهاكات، أدت لمقتل 5233 مدنيا، بينهم 1417 طفلاً، و886 سيدة». وأوضحت أن «العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنسبة تقارب 15%، وحتى في مناطق سيطرة داعش، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلف مجازر بحق سكان تلك المناطق».

وأكدت الشبكة أن روسيا «ارتكبت 251 مجزرة، وسجل ما لا يقل عن 707 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية». وأشارت إلى أن «القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة معظمها في محافظة إدلب، في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة نحو 105 مرات، معظمها في حلب».

وقدم التقرير إحصائية عن مسؤولية القوات الروسية عن «قتل 47 شخصا من الكوادر الطبية بينهم 8 سيدات، إضافة إلى 24 شخصا من كوادر الدفاع المدني، و16 من الكوادر الإعلامية». وذكر أيضا أن الهجمات الروسية «تسببت في نزوح 3,2 مليون شخص هرباً من عمليات القصف والتدمير».

ونوه إلى أن القوات الروسية «بدأت بعد نجاحها في استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من حلب، بدعم بري من قوات النظام والميليشيات الإيرانية، في عقد مفاوضات واتفاقيات دولية ومحلية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات القصف والتدمير».